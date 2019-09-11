Губернатор сравнил новую главу администрации Рязани с Надеждой Чумаковой

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-11T11:00:43+03:00

А также пожелал удачи Елене Сорокиной на новом рабочем месте

Изменить размер текста: A A

Губернатор Николай Любимов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» поздравил с назначением на должность главы администрации Рязани Елену Сорокину.

- Некоторые стиль ее работы сравнивают с Надеждой Чумаковой (председатель горисполкома Рязани с 1963 по 1986 годы). Но главное не стиль, а результат, и оценить его должны будут рязанцы, для которых мы трудимся. Елена Борисовна, желаю удачи! – отметил глава региона.

Напомним, что Елена Борисовна Сорокина была назначена главой администрации Рязани 10 сентября 2019 года. Ее кандидатуру поддержал 31 депутат гордумы из 37 присутствовавших на заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU