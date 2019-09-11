2019-09-11T11:00:43+03:00
Общество

Губернатор сравнил новую главу администрации Рязани с Надеждой Чумаковой

А также пожелал удачи Елене Сорокиной на новом рабочем месте
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Елена Сорокина (слева) и Надежда Чумакова.Елена Сорокина (слева) и Надежда Чумакова.
Изменить размер текста:

Губернатор Николай Любимов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» поздравил с назначением на должность главы администрации Рязани Елену Сорокину.

- Некоторые стиль ее работы сравнивают с Надеждой Чумаковой (председатель горисполкома Рязани с 1963 по 1986 годы). Но главное не стиль, а результат, и оценить его должны будут рязанцы, для которых мы трудимся. Елена Борисовна, желаю удачи! – отметил глава региона.

Напомним, что Елена Борисовна Сорокина была назначена главой администрации Рязани 10 сентября 2019 года. Ее кандидатуру поддержал 31 депутат гордумы из 37 присутствовавших на заседании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Огромную взятку рязанскому гаишнику конфисковало государство
КВЦ Рязани возобновил ранее прекращенный прием платежей
На рязанской трассе иномарка налетела на попутный грузовик
Полицейские задержали рязанца, напавшего с пистолетом на продавца шаурмы
В громкой истории об изувеченном псе Мухтаре полиция не нашла состава преступления
В поликлинике больницы №11 Рязани грядет большой ремонт
Любимов поручил проработать формат публичных отчетов перед рязанцами
Ушла из жизни судья Октябрьского районного суда в отставке
В Рязани на неделю закроют движение транспорта на улице Некрасова
Из-за работ на газопроводе 18 селений Рыбновского района останутся без газа
В Рязани раскрыли картель на закупках по ремонту дорог
В Рязани неизвестный расстрелял из травматического пистолета продавца шаурмы
«Рязань-ВДВ» и французский «Лион» готовы к бою
Лесной пожар в Сельцах: военная прокуратура привлекла виновных к ответственности
На 15 улицах Рязани в среду отключат электричество