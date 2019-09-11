В поликлинике №11 Рязани отремонтировали входную группу

СЕГОДНЯ 10:11 2019-09-11T10:13:18+03:00

На очереди – полное обновление двух этажей медучреждения

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В Рязани обновили входную группу поликлиники больницы №11. Обошлось это почти в 1,2 млн рублей и заняло два месяца, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Старые деревянные окна здесь заменили на пластиковые, обновили кровлю, а фасад закрыли керамическими панелями. Установили и новые специальные двери – удобные для инвалидов. Плюс сделали широкий навес над ступенями, закрывающий их от осадков.

В планах – капремонт 2 и 3 этажей этого 4-этажного здания.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

В корпусе самой же больницы тем временем ремонтируют часть операционного блока, а в отделении реабилитации детей с поражением нервной системы и опорно-двигательного аппарата установили пандус с навесом.

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ИСТОЧНИК KP.RU