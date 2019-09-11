Любимов поручил проработать формат публичных отчетов перед рязанцами

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-11T09:35:20+03:00

Губернатор обещал, что на такие встречи с зампредами областного правительства и министрами смогут прийти все желающие

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На официальной странице губернатора Николая Любимова в VK подвели итоги голосования за идею публичных отчетов зампредов регионального правительства и министров перед рязанцами. Предполагалось, что на встречи, подобные той, что недавно прошла с директорами школ областного центра, смогут прийти все желающие.

За живой диалог в итоге высказались 92% из 844 проголосовавших. При этом подписчиков у Любимова – больше 10 тысяч.

- Запускаю мою идею в работу. Дал поручение проработать формат таких встреч-отчетов с учетом ваших комментариев - такое сообщение появилась на странице губернатора 10 сентября.

О дате и времени первого, нового для Рязанской области мероприятия людям пообещали сообщить дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU