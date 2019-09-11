В Рязани на неделю закроют движение транспорта на улице Некрасова

СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-11T08:48:17+03:00

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В Рязани до 17 сентября закрыли движение транспорта в районе дома №3 по улице Некрасова, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина закрытия — аварийный ремонт теплотрассы.

На время ремонта на указанном участке будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Власти города просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута и быть внимательнее на дорогах.

Напомним, ранее мы объявляли о закрытии на месяц улицы Краснорядской в центре Рязани, но водители до сих пор могут привыкнуть к изменениям (смотрите видео).

ИСТОЧНИК KP.RU