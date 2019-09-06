Движение за Торговыми рядами в Рязани закроют почти на месяц

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-06T17:17:12+03:00

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9 сентября с 10.00 в Рязани закроют движение транспорта по улице Краснорядской. Перекрываемый участок в администрации города обозначают так: между домами №2 (здание Торговых рядов) и №25 (ТЦ «Алфавит»). Там проведут капитальный ремонт теплотрассы.

Завершить работы и восстановить движение планируется до конца суток 7 октября, то есть почти через месяц. Чиновники обратились к автомобилистам с просьбой планировать свои поездки с учетом этой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU