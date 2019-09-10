2019-09-10T18:11:24+03:00
Недвижимость

На 15 улицах Рязани в среду отключат электричество

В областном центре продолжаются работы на воздушной линии
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По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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11 сентября в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

В среду с 09:30 до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. 7-й Аллейный проезд, дома с 1 по 16, д. 30, д. 36, д. 46, д. 51;

- ул. 1-й Дягилевский проезд, д. 27, д. 32;

- ул. 5-й Аллейный проезд, дома с 1 по 22, д. 23, д. 27, д. 29, д. 31, д. 32, д. 35, д. 40;

- ул. 6-й Аллейный проезд, дома с 1 по 22, д. 26а, д. 32, д. 33;

- ул. 4-й Аллейный проезд, д. 1, д. 3, дома с 5 по 29, д. 38;

- ул. Урожайная, дома с 1 по 30, д. 33, д. 35, д. 36, д. 37, д. 39, д. 45;

- ул. 3-й аллейный проезд, дома с 1 по 30, д. 33, д. 35, д. 37, д. 38, д. 39, д. 44, д. 46;

- ул. 2-й Аллейный проезд, дома с 1 по 24, д. 26, д. 28, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 37, д. 41, д. 45;

- ул. 1-й Аллейный проезд, дома с 1 по 24, д. 28, д. 30, д. 32, д. 36, д. 38, д. 40;

- ул. Парковая, дома с 2 по 22 (четная сторона), д. 19;

- ул. Ясеневая, д. 3, д. 5, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12,;

- ул. Аллейная, дома с 2 по 46 (четная сторона), д. 1, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 23;

- ул. Парковый проезд, дома с 1 по 34;

- ул. Дягилевская, дома с 1 по 53;

- ул. Ольховая, д. 15.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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