Осталось два месяца. Маленькому Леше Кузнецову требуется срочная помощь

СЕГОДНЯ 05:44 2019-09-10T05:47:48+03:00

Трехлетний рязанец перенес уже несколько блоков химиотерапии, высокодозный курс и операцию по пересадке костного мозга

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В Рязани продолжают сбор средств на лечение трехлетнего Леши Кузнецова. Подробнее о ребенке и его диагнозе можно почитать в нашей статье «Заболела нога, оказалось – рак, но государство спасти маленького рязанца “не может”».

Сейчас Алеша вместе с мамой находятся дома, на «сухой» химии – принимает таблетки. Но нужно срочно пройти курс иммунотерапии, стоимостью в 15 млн рублей. Для сбора этой суммы осталось всего два месяца.

Помочь можно не просто перечислив деньги, но и купив изделия ручной работы. В воскресенье 15 сентября в Вознесенском храме Рязани пройдет благотворительная ярмарка. Все вырученные деньги пойдут на лечение Алеши. Работать ярмарка будет с 08:00 до 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU