Осталось два месяца. Маленькому Леше Кузнецову требуется срочная помощь
В Рязани продолжают сбор средств на лечение трехлетнего Леши Кузнецова. Подробнее о ребенке и его диагнозе можно почитать в нашей статье «Заболела нога, оказалось – рак, но государство спасти маленького рязанца “не может”».
Сейчас Алеша вместе с мамой находятся дома, на «сухой» химии – принимает таблетки. Но нужно срочно пройти курс иммунотерапии, стоимостью в 15 млн рублей. Для сбора этой суммы осталось всего два месяца.
Помочь можно не просто перечислив деньги, но и купив изделия ручной работы. В воскресенье 15 сентября в Вознесенском храме Рязани пройдет благотворительная ярмарка. Все вырученные деньги пойдут на лечение Алеши. Работать ярмарка будет с 08:00 до 11:00.
ИСТОЧНИК KP.RU