2019-09-10T05:47:48+03:00
Общество

Осталось два месяца. Маленькому Леше Кузнецову требуется срочная помощь

Трехлетний рязанец перенес уже несколько блоков химиотерапии, высокодозный курс и операцию по пересадке костного мозга
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Фото: https://vk.com/pomojem_aleshe_kuznetsovuФото: https://vk.com/pomojem_aleshe_kuznetsovu
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В Рязани продолжают сбор средств на лечение трехлетнего Леши Кузнецова. Подробнее о ребенке и его диагнозе можно почитать в нашей статье «Заболела нога, оказалось – рак, но государство спасти маленького рязанца “не может”».

Сейчас Алеша вместе с мамой находятся дома, на «сухой» химии – принимает таблетки. Но нужно срочно пройти курс иммунотерапии, стоимостью в 15 млн рублей. Для сбора этой суммы осталось всего два месяца.

Помочь можно не просто перечислив деньги, но и купив изделия ручной работы. В воскресенье 15 сентября в Вознесенском храме Рязани пройдет благотворительная ярмарка. Все вырученные деньги пойдут на лечение Алеши. Работать ярмарка будет с 08:00 до 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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