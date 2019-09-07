Чиновники хотят отремонтировать гимназию №2 на федеральные деньги

СЕГОДНЯ 15:38 2019-09-07T15:38:30+03:00

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Администрация Рязани готовит документы для решения вопроса о выделении в 2020 году денег из федерального бюджета для завершения строительно-реставрационных работ в гимназии №2. Об этом чиновники сообщили на странице губернатора Любимова, отвечая на следующий вопрос:

«Когда будет доделан ремонт во 2-ой гимназии имени Павлова. Обещали к юбилею Солженицына, но он прошел, а половина школы закрыта уже три года. За два года ремонтные работы так и не продолжились. Обращение на горячую линию к президенту, привело лишь к тому, что маму детей затаскали к завучу и директору».

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ИСТОЧНИК KP.RU