Чиновники хотят отремонтировать гимназию №2 на федеральные деньги
Администрация Рязани готовит документы для решения вопроса о выделении в 2020 году денег из федерального бюджета для завершения строительно-реставрационных работ в гимназии №2. Об этом чиновники сообщили на странице губернатора Любимова, отвечая на следующий вопрос:
«Когда будет доделан ремонт во 2-ой гимназии имени Павлова. Обещали к юбилею Солженицына, но он прошел, а половина школы закрыта уже три года. За два года ремонтные работы так и не продолжились. Обращение на горячую линию к президенту, привело лишь к тому, что маму детей затаскали к завучу и директору».
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ИСТОЧНИК KP.RU