Названы стоимость и число экспозиций музея Солженицына в Рязани

13 Сент. 09:34 2018-09-13T09:34:04+03:00

Проблема с реставрацией гимназии №2 до сих пор не решена

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Рязанская область ждет федерального финансирования проектов, связанных с жизнью и творчеством Александра Солженицына и приуроченных к столетию со дня его рождения. Совещание «юбилейного» оргкомитета состоялось 12 сентября в Доме Правительства РФ.

- Там Александр Исаевич прожил 12 лет, написал «Один день Ивана Денисовича». Регион расположен близко от Москвы, там находится есенинское Константиново. Рязанская область – очень правильное место для того, чтобы быть включенным в юбилейную программу, - сказала на совещании вдова писателя, президент благотворительного фонда его имени Наталия Солженицына.

По словам Николая Любимова, также участвовавшего в мероприятии, реконструкцию Дома Салтыкова-Щедрина, где разместится музей Солженицына, планируется завершить к декабрю. Дизайн-проектом предусмотрены четыре экспозиции, вопрос создания которых взяло на себя Минкультуры РФ:

- Подготовлена смета на 60 млн. рублей. Это стоимость изготовления и приобретения оборудования, а также интеграции контента. Вопрос финансирования будет проработан в ближайшие дни, - цитирует пресс-служба областного правительства замминистра Анну Манилову.

При этом до сих пор не решена проблема с реставрацией гимназии №2 – места, где преподавал Солженицын. На переделку халтуры, допущенной ранее, уйдет около 485 миллионов рублей. Из-за того, что один из корпусов закрыт, дети учатся в две смены. Областные власти пытаются решить проблему через федеральные министерства.