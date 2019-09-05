ЦПКиО в Рязани останется без колеса обозрения

СЕГОДНЯ 20:42 2019-09-05T20:42:13+03:00

Стенд с информацией о проекта и срубленные за ним деревья. Фото: Владимир ФРОЛОВ

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В Рязани по неназванным причинам расторгнуто соглашение с инвестором, который планировал установить (или, как это позиционировалось, «возродить») в ЦПКиО колесо обозрения. Таким образом, проект, анонсированный еще в феврале, не будет реализован.

Напомним, высота аттракциона должна была превысить 50 метров. Колесо было спроектировано на 18 закрытых кабин, вмещающих по 6 пассажиров. В апреле за информационным стендом о будущем объекте были срублены вековые деревья, хотя администрация города тогда объяснила все «подготовкой к летнему сезону» и заботой о безопасности гуляющих.

ИСТОЧНИК KP.RU