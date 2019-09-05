2019-09-05T20:42:13+03:00
Общество

ЦПКиО в Рязани останется без колеса обозрения

Соглашение с инвестором расторгнуто по неназванным причинам
Поделиться:
Стенд с информацией о проекта и срубленные за ним деревья.Стенд с информацией о проекта и срубленные за ним деревья.Фото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Рязани по неназванным причинам расторгнуто соглашение с инвестором, который планировал установить (или, как это позиционировалось, «возродить») в ЦПКиО колесо обозрения. Таким образом, проект, анонсированный еще в феврале, не будет реализован.

Напомним, высота аттракциона должна была превысить 50 метров. Колесо было спроектировано на 18 закрытых кабин, вмещающих по 6 пассажиров. В апреле за информационным стендом о будущем объекте были срублены вековые деревья, хотя администрация города тогда объяснила все «подготовкой к летнему сезону» и заботой о безопасности гуляющих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области
В рязанском ЦБ рассказали о грядущих изменениях на рынке ипотеки
К 30-летию Прио-Внешторгбанк провел ребрендинг всех своих офисов
Родители учеников школы №60 вступились за директора
Рязанская почта предлагает жителям региона воспользоваться новой услугой
Начальник управления образования не посмел ослушаться вице-губернатора
Занимаясь дорогами, мы забываем про пешеходов — Беленецкий
В Рязани к «группе риска» отнесли семь рязанских школ
Приобанк снизил в Рязани ставку по ипотеке
Во время охоты на уток под Рязанью произошла трагедия
13 наркоторговцев из Рязани пойдут под суд по «тяжким» статьям
На 100 гектарах в Рыбновском районе построят вторую очередь тепличного комплекса
«Ростелеком» подвел итоги работы на фестивале «Спасская башня»
Хиты и новые песни. Леонид Агутин и Анжелика Варум споют для рязанцев
Рязанец, оставивший 24-летнего парня умирать на холоде, предстанет перед судом