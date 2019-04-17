2019-04-17T16:53:57+03:00
Общество

В главном парке Рязани, где установят колесо обозрения, спилили вековые деревья

Администрация опровергает связь между двумя этими событиями
Владимир ФРОЛОВ
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Хотя деревья срубили возле стенда с техническими характеристиками будущего колеса, в администрации утверждают, что место для установки аттракциона еще не выбрано.Хотя деревья срубили возле стенда с техническими характеристиками будущего колеса, в администрации утверждают, что место для установки аттракциона еще не выбрано.Фото: Владимир ФРОЛОВ
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Рядом с главной аллеей Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО), возле входа со стороны Радиоуниверситета, появилась большая рукотворная поляна. Здесь стояли толстые вековые деревья – теперь они повалены и распилены на куски. Информационный щит на краю аллеи сообщает, что в парке возродят колесо обозрения. Согласно проекту, его высота превысит 51 метр, на нем расположатся 18 закрытых кабин – каждая на 6 пассажиров.

– Вот там, в сотне метров, есть пустое место, где стояло колесо 30 лет назад! – указывают женщины, гуляющие в парке с внуками. – Могли бы и снова поставить его там, а не пилить эти деревья. Здесь жили белочки, и мы их подкармливали.

Пресс-служба администрации Рязани в официальном комментарии утверждают, что валка деревьев и установка нового аттракциона никак не связаны:

– В ЦПКиО идет подготовка к летнему сезону. Для безопасности гуляющих были выполнены работы по валке 8 деревьев (4 бальзамических тополя, 1 клен, 1 липа и 1 ясень) с признаками аварийности или критическим углом наклона.

Кроме того, место под колесо обозрения, по заверениям чиновников, еще не определено, а стенд якобы привязан к местности условно.

А вот сами поваленные деревья... Фото: Владимир ФРОЛОВ

А вот сами поваленные деревья...Фото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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