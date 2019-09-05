На улицах Рыбного выгуливают циркового медведя
Рязанские зоозащитники направили заявления губернатору Николаю Любимову и в инспекцию по ветеринарии с просьбой проверить цирк-шапито, который в настоящее время находится с гастролями в Рыбном.
«Сотрудники передвижного цирка "выгуливают" медведя по всему городу, чтобы привлечь внимание местных жителей. Ранее поступила информация о медведе, прикованном цепью к столбу в селе Поляны. Как выяснилось, зверь принадлежал приезжему Московскому цирку-шапито, а мишка в этот день был у них своего рода "зазывалой"», - говорится в сообщении.
Фото: Альянс Защитников Животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU