Владельцам электромобилей дали право на бесплатные парковки в Рязани
Собственники электромобилей теперь могут рассчитывать на бесплатные парковки в областном центре. Соответствующее постановление за подписью и.о. главы администрации Рязани Елены Сорокиной опубликовано 4 сентября.
Напомним, ранее правом на одно место на платной парковке могли воспользоваться собственники помещений в расположенных рядом домах, инвалиды, члены многодетных семей, при условии, что их автомобили внесены в парковочный реестр.
Теперь к ним отнесли и собственников электромобилей.
Напомним, чтобы оформить парковочное свидетельство, необходимо обратиться в территориальный отдел МФЦ.
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ИСТОЧНИК KP.RU