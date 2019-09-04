Владельцам электромобилей дали право на бесплатные парковки в Рязани

СЕГОДНЯ 16:21 2019-09-04T16:21:37+03:00

Собственники электромобилей теперь могут рассчитывать на бесплатные парковки в областном центре. Фото: Андрей МИНАЕВ

Чтобы оформить парковочное свидетельство, собственникам самых экологичных машин необходимо обратиться в территориальный отдел МФЦ

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Собственники электромобилей теперь могут рассчитывать на бесплатные парковки в областном центре. Соответствующее постановление за подписью и.о. главы администрации Рязани Елены Сорокиной опубликовано 4 сентября.

Напомним, ранее правом на одно место на платной парковке могли воспользоваться собственники помещений в расположенных рядом домах, инвалиды, члены многодетных семей, при условии, что их автомобили внесены в парковочный реестр.

Теперь к ним отнесли и собственников электромобилей.

Напомним, чтобы оформить парковочное свидетельство, необходимо обратиться в территориальный отдел МФЦ.

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ИСТОЧНИК KP.RU