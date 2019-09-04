Официально: парковка на вокзале Рязань-1 вновь стала платной

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-04T08:42:27+03:00

Администрация города назначила оператором одно из своих структурных подразделений

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4 сентября парковка закрытого типа на территории вокзала Рязнь-1 вновь стала платной. Соответствующее постановление опубликовано за подписью и.о. главы администрации города Елены Сорокиной.

Согласно документу, оператором парковки определили муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города».

Фото: КП-Рязань.

Режим платной парковки будет ежедневный и круглосуточный. Стоимость за 1 час — 30 рублей с НДС.

Отметим, что по состоянию на 4 сентября 08:30 парковка на привокзальной площади все еще бесплатная. Автомобилисты об изменениях не знают, свободно паркуются жители всех близлежащих домов.

Напомним, в середине августа парковка на площади перед вокзалом Рязань-1 стала бесплатной. По решению суда с территории парковки удалили все оборудование.

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ИСТОЧНИК KP.RU