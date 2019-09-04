Официально: парковка на вокзале Рязань-1 вновь стала платной
4 сентября парковка закрытого типа на территории вокзала Рязнь-1 вновь стала платной. Соответствующее постановление опубликовано за подписью и.о. главы администрации города Елены Сорокиной.
Согласно документу, оператором парковки определили муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города».
Фото: КП-Рязань.
Режим платной парковки будет ежедневный и круглосуточный. Стоимость за 1 час — 30 рублей с НДС.
Отметим, что по состоянию на 4 сентября 08:30 парковка на привокзальной площади все еще бесплатная. Автомобилисты об изменениях не знают, свободно паркуются жители всех близлежащих домов.
Напомним, в середине августа парковка на площади перед вокзалом Рязань-1 стала бесплатной. По решению суда с территории парковки удалили все оборудование.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Территория вокруг вокзала Рязань-1 попала под инспекционную проверку чиновников
И.о. главы городской администрации поручила подчиненным нанести свежую разметку, поправить знаки и лучше убираться (подробнее).
Арендатор освободит парковку перед вокзалом Рязань-1 по решению суда
Апелляционный суд также встал на сторону администрации города (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU