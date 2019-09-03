Ехал на отдых. На АЗС в Ряжском районе скончался москвич

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-03T17:22:40+03:00

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В понедельник, 2 сентября, на АЗС в Ряжском районе около девяти часов вечера скончался 39-летний житель Подмосковья. Друзья-товарищи отправились на отдых в Астрахань на двух иномарках: Nissan и Hyundai. Они ехали по дороге Р-22 «Каспий», когда один из пассажиров Hyundai пожаловался на боли в области сердца. Состояние его ухудшалось. Автомобили остановились на заправочной станции на 314-м километре автодороги, товарищи вызвали скорую.

Издательство «Пресса» сообщает, что медики не смогли ничем помочь мужчине – они констатировали смерть. По предварительной информации, причиной гибели человека стала острая коронарная недостаточность.

Проводится проверка.

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Официальную причину смерти должны назвать медики (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU