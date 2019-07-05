2019-07-05T17:29:27+03:00
Происшествия

В аптеке в райцентре Сараи умер мужчина

Официальную причину смерти должны назвать медики
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В пятницу, 5 июля, издательство «Пресса» сообщило, что в одной из аптек райцентра Сараи скончался мужчина 1971 года рождения. Погибший являлся жителем села Дубровичи Рязанского района.

Также сообщается, что приехавшая по вызову скорая помощь уже ничем не смогла помочь человеку – к тому моменту он был мертв. Тело для выяснения официальной причины смерти направлено в морг.

Смерть носит некриминальный характер, поэтому следователи Кораблинского МСО СКР по Рязанской области (куда относится Сараевский район) на место не выезжали. Доследствеенной проверки по данному факту не проводится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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