2019-09-03T15:50:05+03:00
Общество

В Рязанской области сократилась численность зайцев

Чтобы увеличить популяцию животного, в регионе ограничили сроки охоты на беляка и русака
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Оптимальная численность зайца-русака для Рязанской области составляет 19,4 тысяч особей, но фактически их - 4 тысячи.Оптимальная численность зайца-русака для Рязанской области составляет 19,4 тысяч особей, но фактически их - 4 тысячи.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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На всей территории Рязанской области сокращены сроки охоты на зайца-русака и зайца-беляка, сообщает региональное министерство природопользования. Если в целом по России срок охоты на зайцев с 15 сентября по 28 (29) февраля, то в Рязанской области охотиться можно будет только с 1 ноября по 15 января.

Как отмечают в минприроды, в нашем регионе сократили сроки охоты из-за обращения охотников, так последние сезоны количество зайцев значительно ниже оптимальной численности.

Например, оптимальная численность зайца-русака для Рязанской области составляет 19,4 тысяч особей (фактически - 4 тысячи особей), а зайца-беляка 16,8 тысяч особей (фактически - 6,9 тысяч особей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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