Большому кораблю. Ледокол «Евпатий Коловрат» украсит барельеф русского богатыря

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-29T12:24:23+03:00

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На ледоколе «Евпатий Коловрат» установят барельеф с изображением русского богатыря, чье имя носит судно. 28 августа, когда православные отмечали Успение Пресвятой Богородицы, у стен Успенского собора в Рязани образ благословил митрополит Марк.

- Мы часто забываем о великих событиях и великих деятелях нашего прошлого. Сегодняшнее, может быть, скромное событие, является данью памяти нашим великим прадедам, - приводит слова священнослужителя Рязанская Епархия.

У стен Успенского собора образ благословил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Фото: ryazeparh.ru

Автор идеи - Анатолий Монахов. Известно, что он возглавляет фонд «Евпатий Коловратъ» и является уроженцем деревни Фролово – ее называют малой родиной легендарного воина, чей подвиг описан в древнерусской «Повести о разорении Рязани Батыем». Изготовлен барельеф тульским мастером Мариной Логуновой.

Рейдовый ледокол Тихоокеанского флота, на котором разместят это творение, строится в Санкт-Петербурге фирмой «Алмаз» по контракту стоимостью около 6 миллиардов рублей. Спустить его на воду планируется в 2022 году, а портом приписки станет Петропавловск-Камчатский. Согласно проекту, судно длиной 82 и шириной 19 метров будет способно развивать скорость до 14 узлов и ломать льды толщиной в 1 метр.

Проект ледокола. Источник: Минобороны России

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ИСТОЧНИК KP.RU