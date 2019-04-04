Атомная подлодка «Рязань» «сразилась» на дуэли
На Камчатке в импровизированном бою сошлись атомные подводные крейсеры стратегического назначения «Рязань» и «Александр Невский».
Учение по выполнению атаки и контратаки субмарины Тихоокеанского флота провели в районе полигона боевой подготовки, сообщает телеканал «Здезда».
Экипаж подводной лодки «Александр Невский» нашел «противника», атаковал его практическими торпедами и провел послезалповое маневрирование. Субмарина, названная в честь нашего города, Рязань и Подводные силы Тихоокеанского флота не подвела – ее экипаж провел контратаку и уклонился от торпеды.
Кстати, подводную дуэль смоделировали так, чтобы шансы крейсеров были равны.
ИСТОЧНИК KP.RU