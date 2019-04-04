2019-04-04T11:13:49+03:00
Политика

Атомная подлодка «Рязань» «сразилась» на дуэли

Противником субмарины стал «Александр-Невский»
Мария БЛИНОВА
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Фото: Кадр с видео Минобороны РФ.Фото: Кадр с видео Минобороны РФ.
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На Камчатке в импровизированном бою сошлись атомные подводные крейсеры стратегического назначения «Рязань» и «Александр Невский».

Учение по выполнению атаки и контратаки субмарины Тихоокеанского флота провели в районе полигона боевой подготовки, сообщает телеканал «Здезда».

Экипаж подводной лодки «Александр Невский» нашел «противника», атаковал его практическими торпедами и провел послезалповое маневрирование. Субмарина, названная в честь нашего города, Рязань и Подводные силы Тихоокеанского флота не подвела – ее экипаж провел контратаку и уклонился от торпеды.

Кстати, подводную дуэль смоделировали так, чтобы шансы крейсеров были равны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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