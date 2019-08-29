2019-08-29T07:26:16+03:00
Происшествия

Сотрудников рязанского ФСИН подозревают в причинении смерти заключенному

В июне этого года в ИК-2 скончался осужденный Николай Колюбакин. Врач местной медчасти проигнорировала жалобы мужчины на боли в животе, считая, что тот симулирует
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Николай Колюбакин. Фото: "Русь сидящая".Николай Колюбакин. Фото: "Русь сидящая".
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В отношении сотрудников УФСИН России по Рязанской области возбудили уголовное дело по факту смерти в июне 2019 года заключенного ИК-2 Николая Колюбакина. Об этом на своей странице в соцсети сообщает директор благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

«В конце апреля Николай начал сильно терять вес, говорил о недомогании и сильной боли в кишечнике, потом перестал есть. В начале июня он обратился в медчасть колонии. Его обследовала врач. Несмотря на то, что Николай сильно похудел и перестал питаться, врач заявила, что нужно просто сходить в туалет и все пройдет, ему был выписан омепразол. После него состояние только ухудшалось: Николай похудел на 40 кг, испытывал сильнейшие боли в кишечнике, давление 60/80, высокая температура и рвота. Он не ел уже месяц и не ходил в туалет. После второго посещения медчасти врач обвинила его в симуляции, и Николая отправили в ШИЗО на семь суток», - говорится в сообщении Ольги Романовой.

Фото: "Русь сидящая".

Фото: "Русь сидящая".

По словам правозащитницы, только после того, как родственники заключенного обратились в прокуратуру, Николая направили в санчасть, а потом в тюремную больницу. Однако и там продолжали настаивать на симуляции. Прооперировали заключенного только в ОКБ. 28 июня он скончался.

«В ходе проведенной проверки выявлен ряд нарушений уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующего обеспечение осужденных к лишению свободы.

Кроме того, по факту смерти заключенного Московским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ», - говорится в ответе Рязанской областной прокуратуры благотворительному фонду.

Фото: "Русь сидящая".

Фото: "Русь сидящая".

Напомним, 2 августа на пресс-конференции прокурор региона Иван Панченко заявил, что сначала в возбуждении дела было отказано, но принятые его коллегами меры реагирования и проведенная проверка позволили запустить полноценное расследование (читать подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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