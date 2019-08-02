Уголовное дело о смерти заключенного в рязанской колонии все-таки возбудили

СЕГОДНЯ 13:13 2019-08-02T13:52:25+03:00

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Виновных в смерти заключенного ИК-2 Рязанской области Николая Колюбакина могут привлечь к ответственности по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» . 2 августа на пресс-конференции прокурор региона Иван Панченко заявил, что сначала в возбуждении дела было отказано, но принятые его коллегами меры реагирования и проведенная проверка позволили запустить полноценное расследование.

Следствие, в частности, оценит действия медперсонала учреждения. Ранее сообщалось, что заключенный жаловался на сильные боли в кишечнике, однако его посчитали симулянтом. Общественники рассказывали, что сильно похудевшего мужчину с низким давлением, высокой температурой и рвотой вместе лечения поместили в ШИЗО. Впоследствии после обращений в прокуратуру Колюбакина все-таки прооперировали в гражданской больнице – у него случился заворот кишок и лопнул аппендикс. Вскоре больной скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU