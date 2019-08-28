Официально: в Рязани выделили земли под строительство футбольного манежа
Власти города выделили два земельных участка в микрорайоне Мервино под строительство манежа будущей футбольной академии. Соответствующие постановления за подписью и.о. главы администрации Рязани Елены Сорокиной опубликованы 28 августа.
Согласно документам, два участка площадью 5 722 и 3 782 квадратных метров, находящихся в зоне городских парков, скверов и бульваров будут отведены под строительство «иных вспомогательных строений и сооружений для обслуживания территорий, предназначенных для отдыха и занятий спортом».
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Через три месяца уже должен появиться архитектурный проект на строительство спортивного сооружения (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU