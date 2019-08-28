2019-08-28T08:37:58+03:00
Спорт

Официально: в Рязани выделили земли под строительство футбольного манежа

Два земельных участка расположены в микрорайоне Мервино недалеко от Академии единоборств
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У футбольной академии будет три поля.У футбольной академии будет три поля.
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Власти города выделили два земельных участка в микрорайоне Мервино под строительство манежа будущей футбольной академии. Соответствующие постановления за подписью и.о. главы администрации Рязани Елены Сорокиной опубликованы 28 августа.

Согласно документам, два участка площадью 5 722 и 3 782 квадратных метров, находящихся в зоне городских парков, скверов и бульваров будут отведены под строительство «иных вспомогательных строений и сооружений для обслуживания территорий, предназначенных для отдыха и занятий спортом».

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Через три месяца уже должен появиться архитектурный проект на строительство спортивного сооружения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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