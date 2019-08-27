2019-08-27T17:01:44+03:00
Общество

Уровень сероводорода в Рязани превысил норму в 4,5 раза

В пробах воздуха, взятых в микрорайоне Строитель, обнаружили повышенную концентрацию вредного вещества
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26 августа стационарный пост наблюдения, расположений в микрорайоне Строитель зафиксировал превышение содержания в воздухе сероводорода. Из документа, опубликованного региональным Гидрометцентром, следует, что превышение вредного вещества в пробах воздуха, взятых в микрорайоне Строитель, составляет почти 4,5 раза.

В природоохранной прокуратуре корреспонденту ИА «SM-news» сообщили, что пока к ним не поступало обращений ни от граждан, ни от организаций по этому поводу. Кроме того, в ведомстве пояснили, что найти загрязнителя воздуха порой бывает крайне сложно:

- Подобные выбросы, как правило, носят разовый характер, поэтому зафиксировать их источник удается не всегда.

При этом в остальных районах областного центра превышения концентрации сероводорода обнаружено не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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