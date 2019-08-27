2019-08-27T07:36:51+03:00
Общество

В Рязани курьеры сравнили себя с «Почтой России» и были наказаны

УФАС признало рекламу Городской курьерской службы ненадлежащего содержания
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"Городская Курьерская Служба является прекрасной альтернативой обычной почтовой службы страны, которая в силу своей глобальности имеет массу недостатков..." - говорилось в ненадлежащей рекламе."Городская Курьерская Служба является прекрасной альтернативой обычной почтовой службы страны, которая в силу своей глобальности имеет массу недостатков..." - говорилось в ненадлежащей рекламе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты антимонопольной службы рассмотрели дело об административном правонарушении в отношении ООО «Городская курьерская служба», сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в январе 2019 года в УФАС поступило заявление от рязанской «Почты России» с жалобой на некорректное сравнение оказываемых услуг.

При рассмотрении дела антимонопольщики зафиксирован факт распространения на сайте курьерской службы рекламы следующего содержания:

«…Городская Курьерская Служба является прекрасной альтернативой обычной почтовой службы страны, которая в силу своей глобальности имеет массу недостатков: большую инертность, низкую степень сохранности, возможность порчи или пропажи письма и так далее… «Городская Курьерская Служба» – это современный инструмент ведения бизнеса в руках каждого руководителя компании. Преимущества как перед государственной почтовой службой, так и перед коммерческими службами доставки делают наши услуги востребованными и популярными на рынке».

По результатам рассмотрения дела комиссия рязанского УФАС признала рекламу, распространенную ООО «Городская курьерская служба», ненадлежащей.

По факту нарушения законодательства о рекламе ООО «Городская курьерская служба» привлечено к административной ответственности. Назначено административное наказание в виде предупреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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