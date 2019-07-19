УФАС: Перевозчик на маршрут №42 в Рязани выбран законно

СЕГОДНЯ 08:53 2019-07-19T08:53:00+03:00

Коммерсант, выигравший конкурс на перевозку пассажиров от "Русской кожи", сделал все по закону - УФАС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Антимонопольщики отклонили все доводы в жалобе ООО «РПАП №5» и установили, что конкурсные торги прошли по закону

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Региональное УФАС признало жалобу ООО «Рязанское пассажирское автотранспортное предприятие №5» на действия управления транспорта городской администрации, необоснованной, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ООО «РПАП №5» посчитало, что чиновники допустили нарушения при проведении открытого конкурса на право получения свидетельства о перевозках по маршруту № 42М2 «ЗАО «Русская кожа» - улица Новаторов». По мнению заявителя, признание победителем конкурса одного из индивидуальных предпринимателей является незаконным.

В частности, в жалобе ООО ссылалось на то, что на момент осмотра автобусов предпринимателя оборудование, позволяющее получить дополнительные баллы в конкурсе им не установлено. Все звуковые автоинформаторы, электронные информационные табло и кнопки звукового оповещения водителя находились в упакованном виде в салоне. Таким образом, по мнению заявителя, заявка предпринимателя содержала недостоверные сведения.

Кроме того, заявитель указал, что документы о владении транспортными средствами предприниматель не заверил. В отношении восьми автобусов из 12 нет актов приема-передачи имущества, то есть наличие данных транспортных средств не подтверждено. А осматривали автобусы предпринимателя не члены конкурсной комиссии.

Изучив материалы дела, комиссия УФАС отклонила доводы заявителя в полном объеме как не соответствующие установленным по делу обстоятельствам и требованиям закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU