2019-08-26T08:29:18+03:00
Общество

Как в карикатурах. Рабочие вырыли траншею в обход мешающего автомобиля

Коммунальщики не стали заморачиваться с припаркованной машиной, а просто выкопали рядом с ней канавку для прокладки кабеля и повесили красно-белую ленточку [фото]
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Фото: Максим Ушаков|https://vk.com/rznnews62Фото: Максим Ушаков|https://vk.com/rznnews62
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В одном из дворов по улице Островского в Рязани рабочие вырыли траншею в обход припаркованного автомобиля. Фотографию с места работ выложили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Вы правда думаете, такое только в карикатурах может быть? Сам не поверил пока не проехал на место и не увидел лично. Это Рязань», - пишет очевидец.

Подписчики паблика бурно отреагировали на фотографию, решив, что владелец «Лады» правил дорожного движения не нарушил, а для прокладки кабеля подойдет и такая замысловатая траектория.

Фото: Максим Ушаков|https://vk.com/rznnews62

Фото: Максим Ушаков|https://vk.com/rznnews62

- Это прям вот по этой кривой бордюр будут укладывать?

- Да там уже не поймешь, что укладывать будут. Но явно если положат новый асфальт, то по кривой.

- Я думаю, это для прокладки кабеля.

- Фух, тогда ладно, кабель можно и по такой траектории. Можно было тогда и под машиной прорыть между колес.

- Да, на улице Островского так прокладывают кабель. Узбеки, все засыпят и уедут к себе. Впрочем, так и дороги делают в Рязани...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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