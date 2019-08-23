Работы на обходе Михайлова хотят завершить в 2021 году

СЕГОДНЯ 17:12 2019-08-23T17:15:37+03:00

Начнет ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» с содержания участка, а приведение в нормативное состояние - задача следующего года

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Обход Михайлова в Рязанской области планируется привести в нормативное состояние в 2021 году. Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград», в ближайшее время начнется разработка проекта, а капитальные работы – не раньше 2020-го.

Напомним, транспортный обход протяженностью 5,5 километра, о котором идет речь, передан в федеральную собственность. Уже выделены федеральные на содержание участка:

- Сначала будут приняты неотложные меры по устранению дефектов покрытия, позволяющие обеспечить безопасность дорожного движения. Кроме того, обновим дорожные знаки и барьерное ограждение, - говорит начальник ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград» Юрий Сорокин.

Отмечается, что в то же время в региональной собственности теперь оказались участки автодороги Р-132 в Рязани (в районе Ситников и новой развязки) и том же Михайлове (до пересечения с обходом).

ИСТОЧНИК KP.RU