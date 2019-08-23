2019-08-23T15:01:11+03:00
Происшествия

Жертвой смертельного пожара в Рязани стал неизвестный мужчина

Возгорание произошло в деревянном строении на улице Станкозаводской [фото]
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Фото: ryazan.sledcom.ruФото: ryazan.sledcom.ru
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В пожаре на улице Станкозаводской в Рязани погиб неизвестный мужчина, сообщили в областном СУ СКР. Как оказалось, обгоревшее тело было обнаружено в деревянном строении.

Назначена доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить причины пожара, обстоятельства смерти мужчины, а также установить личность погибшего.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории гаражного кооператива. В МЧС охарактеризовали его как возгорание мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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