Жертвой смертельного пожара в Рязани стал неизвестный мужчина
Возгорание произошло в деревянном строении на улице Станкозаводской [фото]
Фото: ryazan.sledcom.ru
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В пожаре на улице Станкозаводской в Рязани погиб неизвестный мужчина, сообщили в областном СУ СКР. Как оказалось, обгоревшее тело было обнаружено в деревянном строении.
Назначена доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить причины пожара, обстоятельства смерти мужчины, а также установить личность погибшего.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории гаражного кооператива. В МЧС охарактеризовали его как возгорание мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU