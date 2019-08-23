2019-08-23T10:05:38+03:00
Происшествия

В рязанском гаражном кооперативе обнаружили обгоревшее тело

Пожарные тушили скопление мусора
Антон КОНОВАЛОВ
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22 августа в Рязани загорелось скопление мусора на территории гаражного кооператива на улице Станкозаводской. Информация об этом поступила в 21.33.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, выехавшие на место пожарные обнаружили тело человека, личность которого устанавливается.

Московский МСО города Рязань СУ СКР проводит проверку по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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