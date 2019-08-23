В рязанском гаражном кооперативе обнаружили обгоревшее тело
Пожарные тушили скопление мусора
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22 августа в Рязани загорелось скопление мусора на территории гаражного кооператива на улице Станкозаводской. Информация об этом поступила в 21.33.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, выехавшие на место пожарные обнаружили тело человека, личность которого устанавливается.
Московский МСО города Рязань СУ СКР проводит проверку по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU