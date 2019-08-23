Дневные рязанские электрички будут проходить Рыбное без остановки

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-23T09:50:57+03:00

На станции ведутся плановые ремонтно-путевые работы. Все делается для безопасности пассажиров

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С 25 августа по 1 сентября изменится расписание нескольких электричек, курсирующих в Рязанской области. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе МЖД. По информации железнодорожников, изменения связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на станции Рыбное.

Так, с 12:45 до 17:00 электропоезда и экспрессы, отправляющиеся из Рязани в Москву, будут проходить платформу Рыбное без остановки.

«Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов», - говорится в сообщении.

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Речь идет об электропоездах, бегающих по маршрутам «Касимов – Шилово» и «Свеженькая – Сасово» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU