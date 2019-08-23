Дневные рязанские электрички будут проходить Рыбное без остановки
С 25 августа по 1 сентября изменится расписание нескольких электричек, курсирующих в Рязанской области. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе МЖД. По информации железнодорожников, изменения связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на станции Рыбное.
Так, с 12:45 до 17:00 электропоезда и экспрессы, отправляющиеся из Рязани в Москву, будут проходить платформу Рыбное без остановки.
«Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов», - говорится в сообщении.
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Речь идет об электропоездах, бегающих по маршрутам «Касимов – Шилово» и «Свеженькая – Сасово» (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU