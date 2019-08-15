2019-08-15T12:09:46+03:00
Общество

Железнодорожники увеличат скорость двух рязанских электричек

Время в пути убавится уже в ближайшие выходные
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Две электрички, курсирующие по путям Рязанской области, ускорят, сообщила пресс-служба РЖД.

Речь идет об электропоездах, бегающих по маршрутам «КасимовШилово» и «Свеженькая – Сасово». В общей сложности это шесть составов, скорость которых увеличат уже в ближайшую субботу, 17 августа.

В итоге время в пути между райцентрами Касимов и Шилово сократится в среднем на 12 минут. Здесь, напомним, ходят поезда №6951, №6952, №6953 и №6954.

Поездка между Свеженькой и Сасово займет меньше на 9 и 8 минут – в поездах №6955 и №6958 соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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