Из-за расследования смертельного ДТП под Рязанью перекрывали движение по мосту через Оку
21 августа около 16.00 под Рязанью ограничили движение по мосту через Оку. В результате при движении в сторону областного центра образовалась огромная пробка.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, это связано со следственными действиями, которые необходимо было провести по уголовному делу о смертельном ДТП 17 августа. Тогда, напомним, столкнулись пять легковых автомобилей. Авария унесла жизнь одного человека, еще пятеро пострадали.
Госавтоинспекция попросила водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скорость на солотчинском мосту ограничат до 50 км/ч - минтранс
Помимо соответствующих дорожных знаков там появятся камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. (ПОДРОБНОСТИ)
ИСТОЧНИК KP.RU