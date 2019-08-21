Из-за расследования смертельного ДТП под Рязанью перекрывали движение по мосту через Оку

СЕГОДНЯ 17:52 2019-08-21T17:52:58+03:00

Тогда столкнулись пять автомобилей, погиб один человек

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21 августа около 16.00 под Рязанью ограничили движение по мосту через Оку. В результате при движении в сторону областного центра образовалась огромная пробка.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного УМВД, это связано со следственными действиями, которые необходимо было провести по уголовному делу о смертельном ДТП 17 августа. Тогда, напомним, столкнулись пять легковых автомобилей. Авария унесла жизнь одного человека, еще пятеро пострадали.

Госавтоинспекция попросила водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам.

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Помимо соответствующих дорожных знаков там появятся камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД. (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU