2019-08-21T16:54:54+03:00
Общество

Акваторию Оки в Рязани освободили от затонувших баржи и судна

В итоге собственники судоходных компаний баржу утилизировали, а судно отремонтировали
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Благодаря прокурорскому реагированию, баржу утилизировали. Фото: "КП-Рязань".Благодаря прокурорскому реагированию, баржу утилизировали. Фото: "КП-Рязань".
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По требованию природоохранного прокурора в Рязанской области освободили акваторию реки от затонувших барж, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили в надзорном органе, в водоохраной зоне и акватории Борковского затона реки Оки долгое время в полузатопленном состоянии находились баржа-площадка, принадлежащая ЗАО «Окская судоходная компания» и судно «Плавучий док-14», собственником которого является ООО «Порт Рязань».

Чтобы устранить нарушения закона, прокурор направил в адрес руководителей данных организаций представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

«Благодаря принятым мерам в настоящее время береговая полоса очищена, затопленные плавсредства подняты из воды. Баржа – утилизирована, а «Плавучий док-14» отремонтирован», - говорится в сообщении.

Что касается руководителей организаций, то их привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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