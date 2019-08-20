Полиция нашла тех, кто стрелял на берегу Оки в Рязанской области

СЕГОДНЯ 18:42 2019-08-20T19:01:58+03:00

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По предварительной информации, двое мужчин на берегу реки Ока стреляли в воздух холостыми патронами из охолощенного автомата Калашникова из-за недовольства шумом, производимым при проведении изыскательных работ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

19 августа в полицию обратилась женщина, которая на специальном судне проводила замеры дна реки Ока у села Рубецкое Шиловского района. Она сообщила, что на берег подъехал автомобиль ВАЗ-2107, из него вышли двое неизвестных мужчин., которые сделали несколько выстрелов в воздух и уехали.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили личности любителей пострелять, разыскали и задержали их. Ими оказались 37-летние приятели — один из Москвы, другой — местный.

Как выяснили полицейские, 13 выстрелов из своего охолощенного АК, разрешение на который не требуется, произвел житель столицы. Стрелял он, естественно, холостыми патронами из-за того, что его с другом раздражал шум с реки, который производило изыскательское судно.

ИСТОЧНИК KP.RU