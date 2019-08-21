2019-08-21T14:41:25+03:00
Общество

Рязанцев предупредили о сильной надвигающейся жаре

Воздух прогреется до 31 градуса. МЧС предостерегает граждан от посещения лесов
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Максимальная температура воздуха составит 30-31°С.Максимальная температура воздуха составит 30-31°С.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 21 и 22 августа на территории Рязанской области ожидается сильная жара. Максимальная температура воздуха составит 30-31°С.

«В условиях засухи и жаркой погоды, трава и лесная подстилка загораются как порох. Обращаемся с просьбой, воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, а отдыхая на водоемах вблизи лесов, не бросать непотушенные спички и окурки», — призывает региональное управление МЧС в связи с изменением погоды.

Кроме того, по данным гидрометеоцентра, 22 августа в Рязанской области ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой дождь и гроза. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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