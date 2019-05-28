Минздрав напомнил рязанцам о правилах поведения в жару

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-28T15:34:50+03:00

Ближайшие три дня на территории региона установится жаркая и засушливая погода

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Региональное министерство здравоохранения рассказало, как действовать рязанцам во время сильной жары. Напомним, по данным МЧС, в ближайшие три дня на территории региона температура воздуха будет достигать 33 градуса (подробнее).

Как отмечают специалисты минздрава, тепловой удар наступает при длительном перегревании тела человека. Первыми симптомами могут быть: покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, жажда. В тяжелых случаях возможны потеря сознания, нарушение сердечной деятельности вплоть до остановки сердца и дыхания.

Как действовать во время сильной жары:

- не выходить на улицу в самые жаркие часы - с 12:00 до 16:00. Если приходится передвигаться по улице в жару, то делать это не спеша, чаще находиться в тени;

- носить воздухопроницаемую одежду светлых тонов, желательно из натуральных материалов (хлопка, льна), и о обязательно головной убор;

- чаще принимать душ водой комнатной температуры, т.к. очищение позволяет коже дышать эффективнее;

- увеличить объем употребляемой жидкости: обыкновенной питьевой воды;

- изменить рацион питания: больше холодных блюд – рыба, овощи, фрукты. От жирных молочных продуктов, мяса лучше отказаться;

- пользоваться вентиляторами и кондиционерами. Стараться расположить их так, чтобы поток воздуха дул чуть в сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU