Минздрав напомнил рязанцам о правилах поведения в жару
Региональное министерство здравоохранения рассказало, как действовать рязанцам во время сильной жары. Напомним, по данным МЧС, в ближайшие три дня на территории региона температура воздуха будет достигать 33 градуса (подробнее).
Как отмечают специалисты минздрава, тепловой удар наступает при длительном перегревании тела человека. Первыми симптомами могут быть: покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, жажда. В тяжелых случаях возможны потеря сознания, нарушение сердечной деятельности вплоть до остановки сердца и дыхания.
Как действовать во время сильной жары:
- не выходить на улицу в самые жаркие часы - с 12:00 до 16:00. Если приходится передвигаться по улице в жару, то делать это не спеша, чаще находиться в тени;
- носить воздухопроницаемую одежду светлых тонов, желательно из натуральных материалов (хлопка, льна), и о обязательно головной убор;
- чаще принимать душ водой комнатной температуры, т.к. очищение позволяет коже дышать эффективнее;
- увеличить объем употребляемой жидкости: обыкновенной питьевой воды;
- изменить рацион питания: больше холодных блюд – рыба, овощи, фрукты. От жирных молочных продуктов, мяса лучше отказаться;
- пользоваться вентиляторами и кондиционерами. Стараться расположить их так, чтобы поток воздуха дул чуть в сторону.
ИСТОЧНИК KP.RU