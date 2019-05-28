2019-05-28T15:34:50+03:00
Общество

Минздрав напомнил рязанцам о правилах поведения в жару

Ближайшие три дня на территории региона установится жаркая и засушливая погода
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Региональное министерство здравоохранения рассказало, как действовать рязанцам во время сильной жары. Напомним, по данным МЧС, в ближайшие три дня на территории региона температура воздуха будет достигать 33 градуса (подробнее).

Как отмечают специалисты минздрава, тепловой удар наступает при длительном перегревании тела человека. Первыми симптомами могут быть: покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, жажда. В тяжелых случаях возможны потеря сознания, нарушение сердечной деятельности вплоть до остановки сердца и дыхания.

Как действовать во время сильной жары:

- не выходить на улицу в самые жаркие часы - с 12:00 до 16:00. Если приходится передвигаться по улице в жару, то делать это не спеша, чаще находиться в тени;

- носить воздухопроницаемую одежду светлых тонов, желательно из натуральных материалов (хлопка, льна), и о обязательно головной убор;

- чаще принимать душ водой комнатной температуры, т.к. очищение позволяет коже дышать эффективнее;

- увеличить объем употребляемой жидкости: обыкновенной питьевой воды;

- изменить рацион питания: больше холодных блюд – рыба, овощи, фрукты. От жирных молочных продуктов, мяса лучше отказаться;

- пользоваться вентиляторами и кондиционерами. Стараться расположить их так, чтобы поток воздуха дул чуть в сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанцев предупредили о ливнях и граде
Отец рязанского мальчика, случайно убившего сверстника, в соцсетях хвастался фотографией сына с ружьем
Рязанцы простились с бывшим директором приборного завода Александром Червяковым
Любимов анонсировал кадровые изменения в рязанском правительстве
Студентка София Тимакова стала «Мисс РГУ 2019»
В Рязани работничек разбазарил деньги на стройматериалы и заявил об ограблении
В Рязани изменится график работы центра «УмКа»
«Ростелеком» поддержал молодые семьи Рязанской области
Один из рязанских судов попал под комплексную проверку
Рязанских энергетиков наказали за намеренные отключения электричества
В программе «Земский учитель» смогут участвовать все категории работников образования
В Сасовском районе под рухнувшей кирпичной стеной погиб мужчина
51-летний житель Карелии устроил серьезное ДТП в Рязани
На Рязанскую область надвигается сильная жара
Участник смертельного конфликта у кафе в Рязани предстанет перед судом
На пожаре под Рязанью серьезно пострадала женщина
Проект реконструкции здания на улице Почтовой в Рязани оценит госинспекция