2019-08-21T14:15:46+03:00
Спорт

На «Железке» в Рязани впервые пройдет элитный турнир по стритболу

Все результаты по уличному баскетболу занесут в рейтинг FIBA. Участвовать на турнире хотят лучшие команды страны
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В этом году на «Железке» увеличится культурная составляющая.В этом году на «Железке» увеличится культурная составляющая.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Фестиваль «Железка» в этом году пройдет в новом формате, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Спортивные старты пройдут 21 сентября на центральной аллее Лесопарка, а также площадках Центра уличного спорта «Под мостом».

Как отмечают организаторы, «Железка» - это не только стритбол (уличный баскетбол), но и соревнования по мини-футболу, дзюдо, джиу-джитсу, самбо, кикбоксингу, воркауту и настольному теннису.

К слову, в этом году впервые пройдет элитный турнир по стритболу, это помимо стандартных соревнований. Его результаты будут зафиксированы в рейтинге FIBA (Международная федерация баскетбола). Желание участвовать в турнире уже изъявили команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Брянска, Тамбова и других городов.

— В этом году на «Железке» увеличится культурная составляющая. Это будет фестиваль уличной культуры, — прокомментировал директор учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев. — Мы обязательно подготовим специальную анимационную программу для детей. Кроме того, все желающие смогут участвовать в конкурсах и розыгрышах специальных призов от партнеров фестиваля.

На фестивале рязанцев и гостей города своим творчеством порадуют кавер-группы и ведущие исполнители региона, всех пришедших ждут различные интерактивные площадки и танцевальные баттлы.

Заявочная компания для участия в спортивных стартах «Железки 2019» начнется 22 августа и завершится 17 сентября. Планируется, что участниками мероприятия станут свыше 10 тысяч человек.

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В дальнейший розыгрыш прошли команды с такими яркими названиями как «Бигуди» и «Помойка» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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