У рязанских охотников изъяли гладкоствольное и нарезное оружие

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-20T09:37:29+03:00

Охотинспекторы провели более 50 рейдов с момента официального открытия охотничьего сезона

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17 августа в Рязанской области официально открыли летне-осеннюю охоту. За первые два дня инспекторы охотнадзора провели более 50 рейдов и выявили 23 нарушения.

По информации регионального минприроды, чаще всего охотники нарушали два пункта «Правил охоты» — отсутствие разрешений на добычу животных и нахождение в охотничьих угодьях на машинах и лодках.

В результате рейдов охотинспекторы изъяли четыре единицы гладкоствольного и одно нарезное оружие.

Напомним, нарушение правил охоты влечет наложение на граждан административного штрафа в размере до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий или лишения права охотиться на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU