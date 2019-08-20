У рязанских охотников изъяли гладкоствольное и нарезное оружие
17 августа в Рязанской области официально открыли летне-осеннюю охоту. За первые два дня инспекторы охотнадзора провели более 50 рейдов и выявили 23 нарушения.
По информации регионального минприроды, чаще всего охотники нарушали два пункта «Правил охоты» — отсутствие разрешений на добычу животных и нахождение в охотничьих угодьях на машинах и лодках.
В результате рейдов охотинспекторы изъяли четыре единицы гладкоствольного и одно нарезное оружие.
Напомним, нарушение правил охоты влечет наложение на граждан административного штрафа в размере до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий или лишения права охотиться на срок до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU