Пожилой касимовец сначала застрелил сына, потом расчленил и утопил

СЕГОДНЯ 18:36 2019-08-19T18:36:11+03:00

Приговором суда Владимиру Болотину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 3 месяца. Фото: Борис КОКУРИН

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Суд вынес приговор жителю Касимова 70-летнему Владимиру Болотину, обвиняемому в убийстве сына, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что вечером 23 декабря 2017 года Болотин во время ссоры в своем доме застрелил из гладкоствольного карабина «Сайга-410К» 41-летнего сына. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело погибшего и на автомобиле вывез к реке, где и утопил.

Вскоре о пропаже сына в полицию бывшая жена Болотина-старшего, которая вместе с сыном проживала отдельно.

Приговором суда Владимиру Болотину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 3 месяца.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU