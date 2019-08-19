Пожилой касимовец сначала застрелил сына, потом расчленил и утопил
Суд вынес приговор жителю Касимова 70-летнему Владимиру Болотину, обвиняемому в убийстве сына, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
Следствие и суд установили, что вечером 23 декабря 2017 года Болотин во время ссоры в своем доме застрелил из гладкоствольного карабина «Сайга-410К» 41-летнего сына. Затем, чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело погибшего и на автомобиле вывез к реке, где и утопил.
Вскоре о пропаже сына в полицию бывшая жена Болотина-старшего, которая вместе с сыном проживала отдельно.
Приговором суда Владимиру Болотину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 3 месяца.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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ИСТОЧНИК KP.RU