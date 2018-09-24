В Рязанской области расследовали дело мужчины, убившего и расчленившего сына

24 Сент. 16:31 2018-09-24T16:31:47+03:00

70-летний касимовец выстрелил из ружья во время ссоры

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Передано в суд дело об убийстве в Касимове, которое произошло в декабре 2017-го. Отец застрелил сына и избавился от тела.

- Совокупность доказательств признана прокурором достаточной для утверждения обвинительного заключения, - отметили в СУ СКР по Рязанской области.

Мужчину 1948 года рождения будут судить по статье «Убийство». Как следует из материалов дела, охотничий карабин марки «Сайга-410К» он пустил в ход во время семейной ссоры.

Душегуб расчленил тело убитого, отвез к реке и утопил. О том, что 41-летний касимовец пропал, сообщила его мать – бывшая жена обвиняемого. Раскрыть преступление удалось «по горячим следам». Признание в убийстве не заставило себя долго ждать.