У попавшего в ДТП у «Глобуса» мотоциклиста сломаны рука и кости таза

СЕГОДНЯ 16:34 2019-08-19T16:39:23+03:00

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Состояние рязанского мотоциклиста, который на большой скорости столкнулся с «Ладой», оценивают как относительно удовлетворительное. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, медики диагностировали у него перелом руки и перелом костей таза.

28-летний мужчина находится в отделении травматологии Областной клинической больницы. Оперировать его планируют в среду.

Кстати, на месте ДТП в первые минуты оказался пластический хирург ОКБ Игорь Морозов. Он отметил, что до приезда медиков мотоциклиста практически не трогали, так как это в некоторых случаях может только навредить - например, в случае травмы позвоночника.

Напомним, авария случилась на перекрестке улиц Большой и Советской Армии. Ранее публиковалась видеозапись момента столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU