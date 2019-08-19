2019-08-19T14:44:11+03:00
Происшествия

Столкновение спортбайка и «семерки» в Рязани сняла видеокамера

Мотоциклист за считанные секунды развил огромную скорость
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Мотоциклист, попавший в ДТП 18 августа, за считанные секунды после старта на «зеленый» развил огромную скорость. Момент его столкновения с Lada Priora, поворачивавшей налево – на улицу Советской Армии, снят видеокамерой, установленной на перекрестке у гипермаркета «Глобус», и опубликован сообществом «Дороги Рязани».

Напомним, за рулем спортбайка был 28-летний рязанец , не имевший необходимой разрешающей категории. Автомобилем управлял 20-летний парень.

В результате аварии мотоциклист госпитализирован.

ДТП в Рязани "Хороший старт!" (ул.Сов.Армии - Касимовские шоссе).Источник - https://vk.com/roadrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU

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