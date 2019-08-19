Уже больше 40 человек заблудились в рязанских лесах

СЕГОДНЯ 09:02 2019-08-19T09:05:25+03:00

Такова статистика с начала года. Областное ГУ МЧС в связи с этим выпустило памятку

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В Рязанской области с начала года больше 40 человек заблудились в лесах. Именно столько сообщений об организации поисков находилось на контроле Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС, сообщает пресс-служба управления.

Спасатели советуют оповещать о своем походе в лес родных и близких. Одеваться лучше в яркую одежду со светоотражателями, взять с собой компас, полностью заряженный мобильный телефон, воду, спички, фонарик, а при наличии хронических заболеваний обязательны медикаменты.

Без компаса спасатели рекомендуют обращать внимание на солнце и внешние ориентиры (мох, направление роста деревьев, листьев на низ) и не сходить с маршрута на не знакомой местности.

Уже заблудившемуся человеку нельзя поддаваться панике: послушать, не доносятся ли звуки от населенных пунктов или дорог, дозвониться в экстренные службы и, если определить верное направление не получилось, оставаться на месте и быть готовым к ночевке.

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ИСТОЧНИК KP.RU