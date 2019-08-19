2019-08-19T09:05:25+03:00
Происшествия

Уже больше 40 человек заблудились в рязанских лесах

Такова статистика с начала года. Областное ГУ МЧС в связи с этим выпустило памятку
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рязанской области с начала года больше 40 человек заблудились в лесах. Именно столько сообщений об организации поисков находилось на контроле Центра управления в кризисных ситуациях регионального МЧС, сообщает пресс-служба управления.

Спасатели советуют оповещать о своем походе в лес родных и близких. Одеваться лучше в яркую одежду со светоотражателями, взять с собой компас, полностью заряженный мобильный телефон, воду, спички, фонарик, а при наличии хронических заболеваний обязательны медикаменты.

Без компаса спасатели рекомендуют обращать внимание на солнце и внешние ориентиры (мох, направление роста деревьев, листьев на низ) и не сходить с маршрута на не знакомой местности.

Уже заблудившемуся человеку нельзя поддаваться панике: послушать, не доносятся ли звуки от населенных пунктов или дорог, дозвониться в экстренные службы и, если определить верное направление не получилось, оставаться на месте и быть готовым к ночевке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

89-летняя бабушка, которая три ночи провела одна в лесу без еды и воды: В лесу лучше быть тепло одетым, иметь с собой целлофан и не паниковать

«Комсомольская правда» отправилась в гости к пенсионерке, чтобы поделиться с читателями ее секретами выживания. (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аркадий Фомин проконтролировал подготовку школ к 1 сентября
Рязанские магазины, торгующие молоком, оштрафовали за нарушения
Возле гипермаркета «Глобус» в Рязани сбили мотоциклиста
Рязанец из ЦСКА может выйти в стартовом составе в дерби 19 августа
Рязанский пожарный снял свою работу на экшн-камеру
ЖФК «Рязань-ВДВ» потерпел поражение от «Кубаночки»
«ФК «Рязань» сыграл вничью с липецким «Металлургом»
В Рязанской области сгорел жилой дом, есть пострадавшая
Елена Сорокина проинспектировала тихие улочки и парк в Рязани
В Касимове развалился на части памятник Ленину
Кубок России по воздухоплавательному спорту завоевал туляк, перебравшийся в Рязань
Рязанская ГИБДД обратилась с заявлением к автомобилистам
На конкурсе народного костюма в Рязани показали рушник со свастичным орнаментом
Шествие древних городов по центру Рязани состоялось, несмотря на дождь
ХК «Рязань» крайне неудачно выступил на Кубке «Дизеля» в Пензе
17 августа на одной из улиц в центре Рязани случился потоп
На солотчинском мосту произошло еще одно массовое ДТП с пострадавшими
В массовом ДТП на солотчинском шоссе пострадали двое детей – полиция
Официально: свечение аэростатов в Рязани отменяется
ГИБДД: в аварии на солотчинском мосту погиб один человек и пять пострадали
Появилось видео с места страшного ДТП на солотчинском мосту
На солотчинском мосту произошло страшное массовое ДТП
В Рязани завершился «Авиадартс» победой российских летчиков
Вечернее свечение аэростатов в Рязани под угрозой срыва
Недалеко от отдела полиции на Фирсова дерзко ограбили пенсионерку
У палатки с шаурмой на рязанской остановке обитают крысы
У рязанца в поселке Шилово прям у банкомата украли 40 тысяч рублей
У ТРЦ «Круиз» в Рязани произошло серьезное ДТП с пострадавшими