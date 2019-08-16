В центре Рязани юный водитель снес легковушку и вылетел на тротуар

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-16T12:40:18+03:00

Пострадали в итоге и он сам, и его более юная спутница

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Минувшей ночью в центре Рязани произошло ДТП. Авария случилась в 0.45 16 августа на улице Свободы – на перекрестке с улицей Горького, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

19-летний житель области на «ВАЗ-2107» врезался в ехавшую по главной дороге «Ладу Веста», за рулем которой был 42-летний мужчина. В результате и водитель «семерки», и его 17-летняя пассажирка обращались за помощью медиков. Госпитализации не потребовалось.

Напомним, за шесть часов до этого авария случилась на дороге Рязань-Ряжск. Здесь столкнулись два грузовика – «КАМАЗ» и MAN с полуприцепом.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU