2019-08-15T09:42:14+03:00
Происшествия

Тяжело пострадавшего в страшном ДТП под Сасовом ребенка прооперировали

Медикам удалось стабилизировать жизненно важные системы организма, что и позволило приступить к вмешательству
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Место ДТП. Фото: УМВД по Рязанской области.Место ДТП. Фото: УМВД по Рязанской области.
Изменить размер текста:

12-летний мальчик, тяжело пострадавший в страшном ДТП с микроавтобусом под Сасовом, прооперирован. Поступил он с множественными переломами, травмами внутренних органов и анемией после потери крови. Как сообщили в пресс-службе минздрава Рязанской области, медикам удалось стабилизировать жизненно важные системы организма, что и позволило приступить к вмешательству.

- Мы провели подготовительные мероприятия, восстановили показатели крови и убедились в отсутствии рисков, - поясняет заместитель главврача Областной детской клинической больницы Наталья Маревичева.

Хирургической бригадой руководил травматолог-ортопед Андрей Голобоков. Во время операции юному пациенту восстановили двигательную функцию ног – зафиксировали осколки костей пластинами. Реабилитация в стенах ОДКБ займет ближайшие три недели.

Напомним, в результате аварии, которая произошла 6 августа, погибли 7 человек, двое из них – в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В столкновении с пивным грузовиком пострадала юная рязанка
Сасовчанка на Mitsubishi сбила подростка-велосипедиста
Для доставки зрителей на «МАКС-2019» используют экспресс «Москва-Рязань»
Рязанский минздрав подтвердил смерть парашютиста
Рязанцам самим предлагают дать имя скверу на улице Горького
Рязанка обманула доверчивых покупателей на 15 миллионов
Обитатели домов шести улиц Рязани в четверг останутся без холодной воды
В Рязани открылся Музейный центр имени Александра Солженицына
На Рязанскую область идет жара в +31 градус
В Рязани прохожие задержали влетевшего в забор пьяного водителя
Рязанец без водительских прав влетел в самосвал
На время закрытия «Авиадартса» в Рязани перекроют движение
В ресторане «Буфетъ» действует собственное производство сыров
В Рязани Toyota RAV4 встала на пути грузовика с пивом
Детсад-долгострой в Рязани откроется к 1 сентября
Москвичка не смогла передать рязанскому гаишнику взятку в 100 тысяч рублей
В селе под Рязанью из-за хлопка газа обрушилась крыша дома
Пожар на свалке в Рязани ликвидирован – МЧС
В чемпионате Рязани по футболу соперника разгромила сельская команда
Бледность кожи помогла найти у рязанца рак в запущенной форме
Родственников рязанца, погибшего в годы войны, волонтеры нашли всего за день
Опубликованы требования к проекту новой школы на 1100 мест в Рязани
В центре Рязани внедорожник сбил юную женщину
19-летний москвич до смерти забил мужчину в Рязанской области
Завершился плановый ремонт теплосетей Новомичуринска
Поджегшего бабушку рязанца отправили в колонию на 6 лет
В Рязани стартовал фестиваль воздухоплавания «Небо России»
Рязанский губернатор: О том, что к нам едут дети из Иркутска, мы узнали за день до их прибытия