Тяжело пострадавшего в страшном ДТП под Сасовом ребенка прооперировали

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-15T09:42:14+03:00

Медикам удалось стабилизировать жизненно важные системы организма, что и позволило приступить к вмешательству

Изменить размер текста: A A

12-летний мальчик, тяжело пострадавший в страшном ДТП с микроавтобусом под Сасовом, прооперирован. Поступил он с множественными переломами, травмами внутренних органов и анемией после потери крови. Как сообщили в пресс-службе минздрава Рязанской области, медикам удалось стабилизировать жизненно важные системы организма, что и позволило приступить к вмешательству.

- Мы провели подготовительные мероприятия, восстановили показатели крови и убедились в отсутствии рисков, - поясняет заместитель главврача Областной детской клинической больницы Наталья Маревичева.

Хирургической бригадой руководил травматолог-ортопед Андрей Голобоков. Во время операции юному пациенту восстановили двигательную функцию ног – зафиксировали осколки костей пластинами. Реабилитация в стенах ОДКБ займет ближайшие три недели.

Напомним, в результате аварии, которая произошла 6 августа, погибли 7 человек, двое из них – в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU