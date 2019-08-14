Родственников рязанца, погибшего в годы войны, волонтеры нашли всего за день

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-14T10:36:22+03:00

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12 августа в СМИ появилась информация о том, что волонтеры Межрегиональной молодежной общественной организации поискового объединения «Тризна» ищут родственники шатчанина, погибшего во время Великой Отечественной войны. Останки мужчины активисты обнаружили 6 августа в урочище Векшино Зубцовского района Тверской области.

По информации поисковиков, это уроженец села Борки Василий Андреевич Киселев. Известны даже год его рождения (1909) и имя супруги – Прасковья Степановна. Информацию и свои координаты активисты разместили в интернете, и уже на следующий день стало известно, что родные нашлись, сообщает издательство «Пресса».

– Василий Андреевич действительно жил в селе Борки Шацкого района, – рассказал глава Борковского сельского поселения Сергей Нагдасов. – Прасковья Степановна умерла в девяностых годах, но остались восемь внуков – трое живут здесь, остальные в городах.

Сейчас родные бойца уже связались с волонтерами. Решается вопрос о захоронении останков.

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ИСТОЧНИК KP.RU