2019-06-03T12:45:18+03:00
Происшествия

В Рязанской области взорвали снаряд времен Гражданской войны

Артиллерийский боеприпас обезвредили сотрудники ОМОН
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: управление Росгвардии по Рязанской области.Фото: управление Росгвардии по Рязанской области.
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В Шиловском районе обезвредили снаряд времен Гражданской войны. Как сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области, на него наткнулись жители поселка Прибержный во время земляных работ.

Когда похожий на боеприпас предмет обнаружили, на место прибыли сотрудники взрывотехнического подразделения ОМОН. Они определили, что перед ними артиллерийский снаряд калибра 245 миллиметров вековой давности, который все еще представлял опасность для окружающих.

С помощью накладного заряда находку уничтожили.

Фото: управление Росгвардии по Рязанской области.

Фото: управление Росгвардии по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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