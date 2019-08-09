Убийцу рязанского бизнесмена приговорили к огромному сроку

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-09T13:39:44+03:00

Расследование и суд в сумме заняли два года.

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Суд вынес приговор 33-летнему гражданину Армении, обвиняемому в разбойном нападении и убийстве рязанца, сообщает пресс-служба Прокуратуры области.

Два года назад, работая строителем на производственной базе в Рыбновском районе, мужчина решил съездить на родину. Однако денег на такое путешествие у него не было, и рабочий попросил 120 тысяч рублей в долг у директора базы.

Однако получил отказ. После чего решил деньги просто украсть: уговорил предпринимателя впустить его переночевать в нужное помещение (сказал, что поссорился с сожительницей), а когда оказался там – столкнул директора со второго этажа на металлическую лестницу, ведущую на первый этаж. От полученных травм головы 45-летний рязанец скончался на месте.

Рабочий же взялся вскрывать сейф с деньгами – да так и не вскрыл. Обошелся 8 тысячами рублей, лежавшими на столе. Позже он облил труп и комнату легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и ушел. Унеся с собой накопители с записями с камер видеонаблюдения.

Приговором Рязанского областного суда М. признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы – их он проведет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU