Появилось видео пожара на улице Право-Лыбедской в Рязани

СЕГОДНЯ 09:33 2019-08-09T09:33:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 8 августа в центре Рязани горел двухэтажный деревянный дом. Сообщение о возгорании на перекрестке улиц Право-Лыбедской и Горького поступило пожарным в 20.47. В общей сложности с огнем боролись 5 пожарных расчетов, в итоге из 400 кв. метров дома выгорели только 40.

Но это – пристройка, в которой живет многодетная семья. По информации телеканала ТКР, на момент пожара людей в доме не было – семья Ивановых на лето уехала в деревню. Кстати, днем того же дня, жильцы заезжали в городскую квартиру – проверить вес ли в порядке. Электроприборы и газ при этом были отключены.

Дом старый и по словам Аллы Ивановой жить здесь опасно – в любой момент может обрушится потолок или загореться проводка. Чтобы добиться переселения женщина обратилась в суд и два ее иска удовлетворены – снос дома даже уже запланировали… на 1 июля 2019.

Однако в марте этого года дом №46 на улице Право-Лыбедской признали объектом культурного наследия и вместо сноса решили его реконструировать. Тем не менее, в программу расселения, уже утвержденную аж до 2025 года, этот дом так и не включили.

Видео пожара, снятое на месте ЧП одним из спасателей, размещено на канале «Огонек» на youtube.com.

Пожар на Право-Лыбедской. 8 августа, Рязань. ..

ИСТОЧНИК KP.RU