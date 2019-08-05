Ликвидацию пожара на Комбайновом заводе в Рязани показали от первого лица
В сети появилось видео тушения пожара на территории бывшего Комбайнового завода в Рязани, снятое от первого лица. Опубликовано оно на YouTube-канале «Пожарный RZN».
Масштабный инцидент, напомним, случился 30 июля. Тогда в производственном помещении пламенем была охвачена площадь около 500 квадратных метров. На месте работал 51 сотрудник противопожарной службы и 17 единиц техники.
Один из огнеборцев, работавших на крыше здания и в самом цехе, запечатлел те события. Он пишет, что горел склад с жидкостью для розжига и незамерзайкой.
По официальной информации, на ликвидацию пожара ушло около 4 часов.
Склад на Комбайновом заводе.Источник: https://www.youtube.com/channel/UCAca0anzQGvXYQMrEAzVbDw
ИСТОЧНИК KP.RU