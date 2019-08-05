2019-08-05T10:15:07+03:00
Происшествия

Ликвидацию пожара на Комбайновом заводе в Рязани показали от первого лица

Тогда, по официальной информации, на месте работали полсотни огнеборцев
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: кадр видео c YouTube-каналf «Пожарный RZN».Фото: кадр видео c YouTube-каналf «Пожарный RZN».
Изменить размер текста:

В сети появилось видео тушения пожара на территории бывшего Комбайнового завода в Рязани, снятое от первого лица. Опубликовано оно на YouTube-канале «Пожарный RZN».

Масштабный инцидент, напомним, случился 30 июля. Тогда в производственном помещении пламенем была охвачена площадь около 500 квадратных метров. На месте работал 51 сотрудник противопожарной службы и 17 единиц техники.

Один из огнеборцев, работавших на крыше здания и в самом цехе, запечатлел те события. Он пишет, что горел склад с жидкостью для розжига и незамерзайкой.

По официальной информации, на ликвидацию пожара ушло около 4 часов.

Склад на Комбайновом заводе.Источник: https://www.youtube.com/channel/UCAca0anzQGvXYQMrEAzVbDw

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рязанской Горроще три дня подряд будут отключать электричество
Улицу Свободы в Рязани перекроют до конца лета
Подробности убийства рязанской воспитательницы: бывший муж нанес всего один удар
В субботу в одном ДТП в Рязани пострадали ребенок и бабушка
В рязанском райцентре насмерть сбили инвалида в коляске
В Рязани убили воспитательницу детского садика
«Ростелеком» опубликовал финансовые и операционные результаты работы
На рязанский фестиваль «Небо России» сборная страны по воздухоплаванию приедет в ранге действующих чемпионов мира
В Рыбновском районе на шесть дней отключат газ
В Рязани проверили такси – два основных нарушителя свои «позиции» не сдают
Рязанец Кучаев вернулся на поле после долгого отсутствия в матче ЦСКА - Рубин
Стоимость работ в рязанском детсаду-долгострое завысили на 25 миллионов
В интернете появилось более 400 фото перекрытых улиц Рязани
Пожар в селе Перекаль под Рязанью отмечают все проезжающие
Начиная с понедельника в Рязани начнет теплеть
Рязанцы осматривают старинные русские города и курорты на Аляске
На Лыбедском бульваре в Рязани прошел «Автофест» старых машин
После реконструкции «Битвы на Воже» зрители увидели турнир витязей